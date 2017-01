Burak Yeter feat. Danelle Sandoval — Tuesday

Градусы — Градус 100

LP — Lost On You (Swanky Tunes & Going Deeper Remix)

DJ Snake feat. Justin Bieber — Let Me Love You

Kungs — This Girl

Mahmut Orhan & Sena Sener — Feel

Carla`s Dreams — Sub Pielea Mea

Nathan Goshen — Thinking About It(KVR Remix)

Ben Delay — I Never Felt So Right (Club Mix)

Lil Wayne & Wiz Khalifa & Imagine Dragons & Logic & Ty Dolla $ign feat. X Ambassadors — Sucker For Pain (OST "Suicide Squad")